Off Air - ganz privat: Mit Philipp Isterewicz

SAT.1Staffel 1Folge 2
31 Min.Ab 6

Coming-out, Datingleben und sein größter Halt - Newsmoderator Philipp Isterewicz spricht offen über Mut, Liebe und Authentizität. Er erzählt, wie er sein Coming-out erlebt hat, welche Rolle Vertrauen und Selbstakzeptanz in seinem Leben spielen - und was ihm heute wirklich Halt gibt, privat wie beruflich.

