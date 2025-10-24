Off Air - ganz privat: Mit Alina MerkauJetzt kostenlos streamen
Off Air - ganz privat
Folge 4: Off Air - ganz privat: Mit Alina Merkau
30 Min.Ab 6
Unsere Moderatorin Alina Merkau hat vor drei Monaten gemeinsam mit ihrer Familie den großen Schritt gewagt: Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer - ein Jahr auf Ibiza! In diesem sehr persönlichen "Off Air - ganz privat"-Interview erzählt Alina, wie es ihr und ihrer Familie auf der Insel bisher ergangen ist - zwischen Sorgen und Sehnsucht, Glücksmomenten und neuen Routinen.
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
