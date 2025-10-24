Off Air - ganz privat: Mit Matthias KillingJetzt kostenlos streamen
Off Air - ganz privat
Folge 3: Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing
19 Min.Ab 6
Wie sieht eigentlich ein Morgen beim Frühstücksfernsehen wirklich aus - hinter den Kameras, bevor das rote Licht angeht? In dieser Folge "Off Air - ganz privat" begleiten wir Moderator Matthias "Matze" Killing durch seinen ganz persönlichen Start in den Tag. Von 3:30-11:30 Uhr: Zwischen Wecker, Kaffee und Studiolicht zeigt Matze, was passiert, bevor ihn die Zuschauer live sehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Off Air - ganz privat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1