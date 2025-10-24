Zum Inhalt springenBarrierefrei
Off Air - ganz privat

Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing

SAT.1Staffel 1Folge 3
Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing

Off Air - ganz privat: Mit Matthias KillingJetzt kostenlos streamen

Off Air - ganz privat

Folge 3: Off Air - ganz privat: Mit Matthias Killing

19 Min.Ab 6

Wie sieht eigentlich ein Morgen beim Frühstücksfernsehen wirklich aus - hinter den Kameras, bevor das rote Licht angeht? In dieser Folge "Off Air - ganz privat" begleiten wir Moderator Matthias "Matze" Killing durch seinen ganz persönlichen Start in den Tag. Von 3:30-11:30 Uhr: Zwischen Wecker, Kaffee und Studiolicht zeigt Matze, was passiert, bevor ihn die Zuschauer live sehen.

Off Air - ganz privat
SAT.1
Off Air - ganz privat

