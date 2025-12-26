Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias KillingJetzt kostenlos streamen
Folge 5: Off Air - ganz privat: Mit Karen Heinrichs und Matthias Killing
44 Min.Ab 6
In dieser Ausgabe "Off Air – ganz privat" sprechen Karen Heinrichs und Matthias Killing offen über Familie, persönliche Lebensfragen und ihr Jahr 2025. Sie teilen Gedanken über das, was im Alltag wirklich zählt, erzählen von Herausforderungen und schönen Momenten und geben einen sehr persönlichen Einblick in ihre Wünsche, Erkenntnisse und Prioritäten für die kommende Zeit - speziell auch, welche Gastauftritte geplant oder gewünscht sind...
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1