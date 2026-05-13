Das Ziel heißt Gebäude R! - Die Piraten-Allianz rückt vor!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.05.2026: Das Ziel heißt Gebäude R! - Die Piraten-Allianz rückt vor!
24 Min.Folge vom 13.05.2026Ab 6
Brownbeard, Kin'emon und die restlichen Strohhüte haben es in das Labor geschafft und dabei ein Loch in das Tor gesäbelt, das kurz darauf von den G5-Marine-Soldaten schnell abgedichtet wird, damit die Giftwolke nicht eindringen kann. Inzwischen ist die ganze Insel mit dem Gas eingenebelt, und nachdem Nami und Sanji wieder in ihre Körper zurückgekehrt sind, erklärt Law allen, dass sich im Gebäude R-66 ein Durchgang zum Meer befindet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation