Die Neue Welt bebt! - Caesars albtraumhaftes Experiment!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.05.2026: Die Neue Welt bebt! - Caesars albtraumhaftes Experiment!
24 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Die Kinder sind zurück und machen sich auf den Weg in den Biscuit Room, wo Caesar ihnen viele Süßigkeiten versprochen hat. Nur Mocha bleibt zurück, denn sie ahnt bereits, was auf sie zukommt und schreit verzweifelt um Hilfe. Da Caesar von Laws Allianz mit den Strohhüten weiß und sein Herz an Vergo weitergegeben hat, hat er ihn nun in der Hand und lässt ihn das spüren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation