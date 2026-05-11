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One Piece

Die Neue Welt bebt! - Caesars albtraumhaftes Experiment!

ProSieben MAXXFolge vom 11.05.2026
Die Neue Welt bebt! - Caesars albtraumhaftes Experiment!

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One Piece

Folge vom 11.05.2026: Die Neue Welt bebt! - Caesars albtraumhaftes Experiment!

24 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12

Die Kinder sind zurück und machen sich auf den Weg in den Biscuit Room, wo Caesar ihnen viele Süßigkeiten versprochen hat. Nur Mocha bleibt zurück, denn sie ahnt bereits, was auf sie zukommt und schreit verzweifelt um Hilfe. Da Caesar von Laws Allianz mit den Strohhüten weiß und sein Herz an Vergo weitergegeben hat, hat er ihn nun in der Hand und lässt ihn das spüren.

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