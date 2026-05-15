Der Verrat des Vizeadmirals! - Bambus Dämon Vergo!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 15.05.2026: Der Verrat des Vizeadmirals! - Bambus Dämon Vergo!
24 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
Die Crew der Strohhutpiraten will erneut die Kinder befreien, die der Meister sich zurückgeholt hat. Als sie von dem Drachen angegriffen werden, mit dem sie ins Labor gekommen sind, erklärt ihnen Brownbeard, dass der ohne Beruhigungsmittel nicht zu bändigen sei.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation