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One Piece

Volle Power! - Der unbesiegbare Shogun Franky!

ProSieben MAXXFolge vom 02.06.2026
Volle Power! - Der unbesiegbare Shogun Franky!

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One Piece

Folge vom 02.06.2026: Volle Power! - Der unbesiegbare Shogun Franky!

24 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Franky greift draußen ohne Vorwarnung die beiden Attentäter Baby 5 und Buffalo an, die versuchen, Caesar zu finden und ihn zurück nach Dress Rosa zu bringen. Es folgt ein Schlagabtausch. In Gebäude R steigen Law, Smoker und Tashigi zusammen mit den Kindern und G5-Marine-Soldaten in einen Wagon, den Law und Smoker zur Flucht beschafft haben.

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