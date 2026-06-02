Volle Power! - Der unbesiegbare Shogun Franky!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.06.2026: Volle Power! - Der unbesiegbare Shogun Franky!
24 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Franky greift draußen ohne Vorwarnung die beiden Attentäter Baby 5 und Buffalo an, die versuchen, Caesar zu finden und ihn zurück nach Dress Rosa zu bringen. Es folgt ein Schlagabtausch. In Gebäude R steigen Law, Smoker und Tashigi zusammen mit den Kindern und G5-Marine-Soldaten in einen Wagon, den Law und Smoker zur Flucht beschafft haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation