Schnappt Caesar! Die General Cannon explodiert!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 03.06.2026: Schnappt Caesar! Die General Cannon explodiert!
24 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Franky erscheint in seiner neuesten Form, als General Franky. Obwohl Buffalo, zusammen mit Baby5 ihn unter Beschuss halten, kriegt dieser nicht einmal einen Kratzer ab. Schließlich gelingt es den beiden, mit Hilfe einer besonders starken Attacke, die Panzerung des Generals zu durchdringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation