Die geheime Kunst - Zorros überragender Ein-Schwert Stil!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 28.05.2026: Die geheime Kunst - Zorros überragender Ein-Schwert Stil!
24 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Sanji und die G5-Marinesoldaten suchen die anderen Strohhüte und die Kinder. Im Biscuits Room hält sich Zorro im Kampf gegen Mone zurück und überlässt Tashigi den Vortritt. Mone nutzt Tashigis Unaufmerksamkeit während eines Gespräches mit Zorro und greift sie an.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation