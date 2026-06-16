Ein tödlicher Schlag - Der beeindruckende King PunchJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.06.2026: Ein tödlicher Schlag - Der beeindruckende King Punch
24 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Von ursprünglich 138 Gladiatoren sind nur noch 24 im Kampf um die Teufelsfrucht auf den Beinen. Erst jetzt wird Bellamy auf Bartolomeo aufmerksam und die beiden liefern sich einen Schlagabtausch. Den suchen auch Blue Gilly und König Elizabello. Letzterer hat nicht nur ein Ass, sondern eine berühmt berüchtigte Faust im Ärmel, deren King Punch beinahe jeden Gegner zu Fall bringt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation