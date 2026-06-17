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One Piece

Abenteuer Green Bit - Die Insel der Feen

ProSieben MAXXFolge vom 17.06.2026
Abenteuer Green Bit - Die Insel der Feen

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One Piece

Folge vom 17.06.2026: Abenteuer Green Bit - Die Insel der Feen

23 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 12

Auf Green Bit angekommen, untersuchen die Piraten die Insel. Bei einem Rundgang beobachten Lysop und Robin, wie eine Gruppe bewaffneter Marinesoldaten von einem scheinbar unsichtbaren Wesen entwaffnet, entkleidet und in die Flucht geschlagen wird. Währenddessen zeigt Violet Sanji ihr wahres Gesicht ...

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