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One Piece

Angriff der kämpfenden Fische - Über die tödliche Stahlbrücke

ProSieben MAXXFolge vom 16.06.2026
Angriff der kämpfenden Fische - Über die tödliche Stahlbrücke

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One Piece

Folge vom 16.06.2026: Angriff der kämpfenden Fische - Über die tödliche Stahlbrücke

24 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12

Bartolomeo verlässt als Gewinner von Block B die Arena und so erwartet Ruffys Gladiatorengruppe die erste Qualifikationsrunde. Vor dem Green Bit kostet es Law, Lysop, Robin und Caesar viel Kraft, um die Brücke zum Übergabeort zu passieren und die Zeit wird knapp. Währenddessen hilft Sanji der Tänzerin Violet weiterhin bei ihrem Vorhaben, einen Mann zu töten ...

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