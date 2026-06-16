Angriff der kämpfenden Fische - Über die tödliche StahlbrückeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 16.06.2026: Angriff der kämpfenden Fische - Über die tödliche Stahlbrücke
24 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
Bartolomeo verlässt als Gewinner von Block B die Arena und so erwartet Ruffys Gladiatorengruppe die erste Qualifikationsrunde. Vor dem Green Bit kostet es Law, Lysop, Robin und Caesar viel Kraft, um die Brücke zum Übergabeort zu passieren und die Zeit wird knapp. Währenddessen hilft Sanji der Tänzerin Violet weiterhin bei ihrem Vorhaben, einen Mann zu töten ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation