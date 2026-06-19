Ein Treffer voller Wut - Der Riese gegen LucyJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 19.06.2026: Ein Treffer voller Wut - Der Riese gegen Lucy
24 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Auf der Thousand Sunny müssen sich Nami, Brook und Chopper gegen De Flamingos Schergen wehren. Offizierin Jola, die mit ihren Teufelskräften die Piraten und das Schiff in Kunstwerke verwandelt, fordert die Übergabe Momonosukes. Im Kolosseum erhält Bellamy einen Auftrag von De Flamingo - er soll Ruffy töten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation