Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Der Wochenendausflug

WarnerStaffel 3Folge 18
Der Wochenendausflug

Der WochenendausflugJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 18: Der Wochenendausflug

42 Min.Ab 12

Um etwas Abstand von dem Vorfall an der Schule zu bekommen, fahren die Freunde in ein Ferienhaus mitten im Wald. Dort will Nathan Haley ihren Ehering klauen, um ihr damit einen erneuten Heiratsantrag zu machen. Allerdings verläuft die Aktion nicht ganz nach Plan ... Endlich gelingt es auch Lucas, wieder etwas Abstand zu gewinnen. Zuhause hat Karen noch immer mit Keiths Tod zu kämpfen. Wütend sucht sie Dan auf und macht ihn für den Tod seines Bruders verantwortlich ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen