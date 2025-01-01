One Tree Hill
Folge 12: Die große College-Frage
41 Min.Ab 12
Das Highschool-Jahr neigt sich dem Ende zu, und die Freunde müssen sich allmählich Gedanken über ihre Zukunft machen. Während Haley und Nathan nicht wissen, ob sie ihre Karriere verfolgen oder sich für die Liebe entscheiden sollen, weiß Lucas, dass er künftig auch Basketball spielen will. Indes missbraucht Dan weiterhin sein Amt als Bürgermeister, während Karen und Keith nach all den Turbulenzen endlich ihr Liebesglück genießen können ...
Weitere Folgen in Staffel 3
One Tree Hill
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
