One Tree Hill
Folge 19: Herzensangelegenheiten
42 Min.
Ein wichtiges Spiel steht an, doch kurz vor dem Start verlässt Lucas überraschend das Spielfeld. Trainer Whitey versteht die Welt nicht mehr. Schließlich bringt es Lucas übers Herz, ihm von seiner Krankheit zu erzählen. Nathan und Haley wollen indes erneut heiraten. Zuvor müssen sie jedoch noch einen Test bei der Kirche absolvieren - den sie jedoch nicht bestehen! Zur gleichen Zeit veröffentlicht Brooke Bilder von Rachels Kindheit, die ein brisantes Geheimnis enthüllen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen