Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
One Tree Hill

Herzensangelegenheiten

WarnerStaffel 3Folge 19
Herzensangelegenheiten

HerzensangelegenheitenJetzt kostenlos streamen

One Tree Hill

Folge 19: Herzensangelegenheiten

42 Min.

Ein wichtiges Spiel steht an, doch kurz vor dem Start verlässt Lucas überraschend das Spielfeld. Trainer Whitey versteht die Welt nicht mehr. Schließlich bringt es Lucas übers Herz, ihm von seiner Krankheit zu erzählen. Nathan und Haley wollen indes erneut heiraten. Zuvor müssen sie jedoch noch einen Test bei der Kirche absolvieren - den sie jedoch nicht bestehen! Zur gleichen Zeit veröffentlicht Brooke Bilder von Rachels Kindheit, die ein brisantes Geheimnis enthüllen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

One Tree Hill
Warner
One Tree Hill

One Tree Hill

Alle 9 Staffeln und Folgen