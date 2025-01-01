One Tree Hill
Folge 17: Liebe besiegt Trauer
41 Min.
Der schreckliche Vorfall an der Schule hat tiefe Spuren hinterlassen. Am meisten scheinen Karen und Lucas darunter zu leiden: Karen gibt Lucas nämlich die Schuld am Tod von Keith, da dieser nur wegen Lucas noch einmal in die Schule zurückgegangen ist. Indes finden Haley und Nathan wieder zueinander und stellen fest, dass sie immer noch richtig verliebt ineinander sind. Und Peyton und Brooke können endlich in Ruhe über die Geschichte mit Lucas sprechen ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen