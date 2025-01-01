One Tree Hill
Folge 4: Der Maskenball
41 Min.Ab 12
Lucas will sich unbedingt für den bevorstehenden Maskenball ein tolles Kostüm besorgen, damit er Brooke beeindrucken kann. Leider geht der Schuss nach hinten los ... Auch Haley setzt alles daran, Nathan wieder für sich zu gewinnen. Allerdings ist auch ihr Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Stattdessen erwischt Haley Lucas dabei, wie er aus der Kasse im Café Geld entwendet. Sie stellt ihn sofort zur Rede - Lucas macht ihr daraufhin ein erschütterndes Geständnis ...
One Tree Hill
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen