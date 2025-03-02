Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 1: Chaos ade, Flur frei!
26 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 6
Ordnungscoach Isabella Franke ist heute in Berlin bei Anja, Dennis und Hund Toffee. Das junge Paar hat ein kleines "Flurproblem". In ihrem Eingangsbereich stapeln sich Handtaschen, Jacken, Hundespielzeug und Getränkekisten. Die Übersicht haben die beiden schon lange verloren. Kein Problem für Isabella, die dem jungen Paar hilft nachhaltig Ordnung ins Chaos zu bringen.
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH