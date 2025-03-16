Von Küche Pfui zu Küche HuiJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 3: Von Küche Pfui zu Küche Hui
24 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6
Katharina und Christian aus Bielefeld haben eigentlich ein Traumhaus. Doch es gibt eine große Problemzone: Ihre Küche platzt aus allen Nähten. Aber nicht verzagen Isabella fragen! Mit Hilfe ihrer Ordnungstipps können sie das Chaos Zähmen und die Küche wieder zum Glänzen bringen.
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH