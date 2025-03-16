Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

sixxStaffel 5Folge 3vom 16.03.2025
24 Min.Folge vom 16.03.2025Ab 6

Katharina und Christian aus Bielefeld haben eigentlich ein Traumhaus. Doch es gibt eine große Problemzone: Ihre Küche platzt aus allen Nähten. Aber nicht verzagen Isabella fragen! Mit Hilfe ihrer Ordnungstipps können sie das Chaos Zähmen und die Küche wieder zum Glänzen bringen.

sixx
