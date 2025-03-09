Sneaker-Ordnung mit StyleJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 2: Sneaker-Ordnung mit Style
24 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 6
200 Paar Schuhe in einem kleinen Gästezimmer - Pauls Sneakersucht muss endlich ein ordentliches Ende finden! Isabella Franke kann auch hier aushelfen und schaut bei Paul in Berlin vorbei. Können die beiden die Rumpelkammer voll mit Schuhkartons und Sneakern in einen Wohlfühlort verwandeln?
