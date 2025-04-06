Facelift für die TeamkücheJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 6: Facelift für die Teamküche
24 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6
Heute geht es für Isabella in eine Schönheitsklinik in Köln. Während alle Räume der Praxis schick und stylisch sind, braucht die Teamküche dringend ein Facelift. Chefin Pirkko möchte ihren Mitarbeiterinnen auch das bieten, was sie ihren Kundinnen versprechen: Eine Wohlfühlatmosphäre.
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Copyrights:© Calivision Network GmbH
