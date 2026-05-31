Wer zuerst kommt, mahlt zuerstJetzt kostenlos streamen
Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 31.05.2026: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
45 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Es läuft nicht gut bei Matt und Cozza Kathagen. Die harte Arbeit bringt nicht genügend Geld ein. Die Männer müssen aktiv werden. Dabei nutzen sie eine alte Karte, die mithilfe von Luftaufnahmen aus den Achtzigerjahren erstellt wurde. Darauf ist zu erkennen, wo die ergiebigsten Opalfelder lagen. Die Männer gehen in Andamooka auf Erkundungstour, um einen neuen Claim abzustecken. Die „Cheals“ tanken derweil in Grawin ihre Maschinen auf. Das kostet die Truppe rund 5000 Dollar. Der Literpreis ist sehr hoch und stellt bei der Schatzsuche einen erheblichen Kostenfaktor dar.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.