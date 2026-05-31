Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 31.05.2026: Unerwartete Hilfe
45 Min.Folge vom 31.05.2026
Die Opale liegen in Queensland tief in einer Grabenwand verborgen. Mit einem Presslufthammer kommt man dort nicht weit. Stattdessen könnte man versuchen, die Edelsteine mit einem Bagger freizulegen. Das ist eine nervenaufreibende Arbeit. Jedes Manöver mit der 22 Tonnen schweren Maschine will in dem anspruchsvollen Terrain gut überlegt sein. Ist Kelly Taylor dieser Aufgabe gewachsen? Und die „Buschmänner“ können auf dem Froggie's Claim in New South Wales erst schürfen, wenn sie bis zum Notausstiegsschacht durchgebrochen sind. Ansonsten wäre das Risiko unter Tage zu groß.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.