Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 44: Weihnachten in Vegas
40 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. In gemütlicher Runde und weihnachtlichem Dekor blicken die Harrisons unter anderem auf die besten und die schlechtesten Deals zurück, die sie je gemacht haben.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC