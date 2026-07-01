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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Verbannt

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 48vom 01.07.2026
Verbannt

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 48: Verbannt

21 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Corey prüft ein Set Wertmarken aus dem Staatsgefängnis in Nevada, das als einzige Institution dieser Art ein Casino betreiben durfte.

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