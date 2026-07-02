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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Beatles-Vetrag

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 52vom 02.07.2026
Der Beatles-Vetrag

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 52: Der Beatles-Vetrag

20 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Der Original-Vertrag zwischen den Beatles und ihrem Manager Brian Epstein landet auf dem Tresen.

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