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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Unnützes Wissen

Kabel Eins DokuStaffel 12Folge 49vom 03.06.2026
Unnützes Wissen

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 49: Unnützes Wissen

21 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Die Pawn Stars sind begeistert von einem für Schauspieler James Caan individuell angefertigten Motorrad.

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