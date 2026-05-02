Vom Meister zum CowboyJetzt kostenlos streamen
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 38: Vom Meister zum Cowboy
20 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick begutachtet einen Ferrari 308 von 1984. Kommt ein Deal zustande? Corey ist ganz Ohr, als ihm ein Kunde einen Musikspieler aus den 1930er Jahren anbietet, der über ein Telefon bedient werden kann.
Weitere Folgen in Staffel 19
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC & © Season 21: Videorechte: A&E Television Networks, LLC, Bildrechte: Licensed by A&E Television Networks, LLC