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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Partytiere

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 13vom 29.05.2026
Partytiere

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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 13: Partytiere

40 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Rick hat Dollarzeichen in den Augen, als er eine Reihe Geldscheine begutachtet, die von zwei amerikanischen Milliardären signiert wurden. Anschließend feiern die Pawn Stars Pinkys Geburtstag.

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