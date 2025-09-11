Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Kabel Eins DokuStaffel 23Folge 21vom 11.09.2025
Folge 21: Skulpturen von Romeo und Julia

40 Min.Folge vom 11.09.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Chum wirft ein Auge auf eine Sammlung seltener Vintage-Cartoon-Charaktere. Kommt er mit dem Verkäufer ins Geschäft?

