Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 8: Chums Muse
40 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick einen Cowboyhut von Ronald Reagan begutachtet, begeistert sich Chum für ein Gemälde der Kultband Pearl Jam.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC