Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Chipmunks rocken

ProSieben MAXXStaffel 23Folge 18vom 02.06.2026
Chipmunks rocken

Chipmunks rockenJetzt kostenlos streamen

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Folge 18: Chipmunks rocken

40 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick eine einzigartige Foto-Sammlung von Rockstars begutachtet, bekommt Corey die Chance, einen Harley-Davidson-Motor zu ergattern.

Weitere Folgen in Staffel 23

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
ProSieben MAXX
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Alle 6 Staffeln und Folgen