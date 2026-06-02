Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Folge 18: Chipmunks rocken
40 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Während Rick eine einzigartige Foto-Sammlung von Rockstars begutachtet, bekommt Corey die Chance, einen Harley-Davidson-Motor zu ergattern.
Weitere Folgen in Staffel 23
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Alle Staffeln im Überblick
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Auktion, Geschichte
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-9, Season 11-13, Season 15-25: A&E Television Networks, LLC