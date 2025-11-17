Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus

Der Kunst-Knaller

Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 62vom 17.11.2025
40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Knackt Rick den Jackpot mit dem Kauf eines Bildes des Surrealisten Rene Magritte? Eine Echtheitsprüfung kann nur in Belgien stattfinden - auf in den Flieger!

