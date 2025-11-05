Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 24Folge 46vom 05.11.2025
38 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Kuriositäten, historische Wertgegenstände oder einfach nur Schrott: In dem familiengeführten Pfandhaus der Harrisons in Las Vegas wechseln tagaus tagein unterschiedliche Objekte ihren Besitzer. Französisches Flair kommt in den Pawn Shop, als ein Kunde ein Poster von Henri de Toulouse-Lautrec präsentiert.

