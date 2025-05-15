Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Der Club der 13

KultKrimiStaffel 1Folge 1
Der Club der 13

Percy Stuart

Folge 1: Der Club der 13

25 Min.Ab 12

Der "Excentric-Club" in London besteht aus 13 Mitgliedern. Die Satzung bestimmt, dass kein neues Mitglied aufgenommen werden kann. Ausgerechnet der junge Amerikaner Percy Stuart meldet sich in dem Club und bittet um Aufnahme, weil er damit den letzten Wunsch seines verstorbenen Vaters erfüllen will. Die "Excentricer" finden eine Lösung: Percy Stuart muss eine Aufgabe lösen, die ihm jeweils von einem der Mitglieder gestellt wird. Es handelt sich dabei natürlich immer um etwas Außergewöhnliches, Abenteuerliches.

