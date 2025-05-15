Das Geheimnis der blauen LaguneJetzt kostenlos streamen
Percy Stuart
Folge 2: Das Geheimnis der blauen Lagune
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll in Jamaika nach dem verschollenen Bruder eines der Mitglieder des "Excentric-Clubs" forschen. Er stößt bei der Lösung dieser Aufgabe auf mysteriöse Umstände, und Mr. Prewster, der neutrale Beobachter, ahnt langsam, worauf er sich eingelassen hat.
Percy Stuart
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises