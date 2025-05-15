Percy Stuart
Folge 6: Die neue Kollektionen
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll die neuesten Modelle des Modeschöpfers Emilio Faor fotografieren, ehe sie der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Faor hat Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um so einen Fall zu verhüten; an weibliche Verführungskunst hat er dabei nicht gedacht.
Genre:Abenteuer
12
Copyrights:© 1969 ZDF Enterprises