Percy Stuart
Folge 11: Beruf: Witwe
25 Min.Ab 12
Percy Stuart soll herausfinden, warum der Neffe des Generals MacLean seit einem halben Jahr sich aus Mexiko nicht mehr gemeldet hat. Percy erfährt, dass dieser gestorben ist, jedoch eine Witwe hinterlassen hat, von deren Existenz niemand etwas gewusst hat.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
