KultKrimiStaffel 1Folge 10
Folge 10: Gespenster

25 Min.Ab 12

Lord Hamilton besitzt in Schottland ein altes Schloss, das zum beliebten Urlaubsort für reiche Amerikaner geworden ist, seitdem das Gerücht kursiert, dass dort regelmäßig Gespenster umgehen. Percy Stuart soll dem geheimnisvollen Treiben auf den Grund gehen.

KultKrimi
