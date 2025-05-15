Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart
Staffel 2Folge 1
Folge 1: Ralley Veracruz

25 Min.Ab 12

Percy Stuart soll an der Rallye Veracruz teilnehmen und unter den drei ersten am Ziel sein. Bei Percys sportlichem Talent und Draufgängertum scheint das kein großes Problem zu sein, aber wegen eines Toten auf der Rennstrecke geraten Percy und sein Begleiter in einen gefährlichen Konflikt.

