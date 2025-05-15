Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

Dr. Kellers Bilanz

KultKrimiStaffel 2Folge 6
Dr. Kellers Bilanz

Folge 6: Dr. Kellers Bilanz

25 Min.Ab 12

Dr Keller, Inhaber eines chemischen Großbetriebs, frisiert offenbar die Bilanz seines Unternehmens. Eine Fabrik, die bisher als solide und rentabel galt, steht plötzlich vor dem Konkurs. Percy Stuart soll herausfinden, was die Ursache hierfür ist.

