Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Das Ausstellungsstück

KultKrimiStaffel 2Folge 4
Das Ausstellungsstück

Das AusstellungsstückJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 4: Das Ausstellungsstück

25 Min.Ab 12

In einem spanischen Badeort soll eine internationale Juwelenausstellung stattfinden. Hierbei will Mr. Owens ein wertvolles Diamantendiadem zeigen. Den Transport dieses Schmuckstückes nach Spanien soll Percy Stuart übernehmen. Die Übergabe des kostbaren Juwels und auch der Transport gehen ohne besondere Zwischenfälle vor sich. Aber da stellt ein Experte fest: Es ist nur eine Imitation. Hat sich Percy hereinlegen lassen?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen