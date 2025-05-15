Zum Inhalt springenBarrierefrei
Percy Stuart

KultKrimiStaffel 2Folge 8
25 Min.Ab 12

Lord Parkinson, ein hoher Beamter im Innenministerium, stellt Percy Stuart eine ungewöhnliche Aufgabe, die aber offenbar aus seinem Ressort stammt: Auf neutralem Boden sollen zwei Agenten ausgetauscht werden. Percy nimmt diese vermeintlich leichte Aufgabe an. Er wird vom englischen Geheimdienst mit einigen Spezialwaffen und einem Minisender ausgerüstet. Dennoch erlebt Percy eine furchtbare Überraschung: Der ausgetauschte Spion weigert sich, nach England zurückzukehren. Für diesen Fall hat Percy vom Ministerium keinerlei Instruktion erhalten. Was ist zu tun?

