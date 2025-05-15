Percy Stuart
Folge 3: Diplomatengepäck
25 Min.Ab 12
Percy Stuart und Mr. Prewster haben von einem Mr. Brown den Auftrag bekommen, ein im Urwald verschollenes Kurierflugzeug zu suchen. Diese Aufgabe, an der schon die Militäreinheiten vor Ort gescheitert sind, führt die beiden in ein von der Zivilisation bisher kaum berührtes Gebiet in Südamerika. Schon bald erhalten Percy und sein Begleiter bei ihrer Suche unliebsame Konkurrenz von mehreren Seiten.
