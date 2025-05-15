Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Das Tal der Ruhe

KultKrimiStaffel 3Folge 10
Das Tal der Ruhe

Das Tal der RuheJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 10: Das Tal der Ruhe

25 Min.Ab 12

General Mc Lean, der Percy Stuart ausgesprochen freundschaftlich zugetan ist, stellt ihm die neue Aufgabe: Er möge prüfen, ob das in Norwegen gelegene "Tal der Ruhe" tatsächlich ein so originelles Erholungsplätzchen ist, wie ihm erzählt wurde. Er glaubt, Percy damit eine leichte Aufgabe gestellt und ihm einen Gefallen getan zu haben. Auch Percy ist dieser Meinung, allerdings nicht sehr lange.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen