Percy Stuart
Folge 5: Der Wagenlenker
Professor Köthenos ist ein bekannter Sammler begehrter antiker Fundstücke, bekannt vor allen Dingen deswegen, weil er nicht bereit ist, sich von seinen Objekten zu trennen. Wahrscheinlich aus diesem Grund besteht der Excentric-Club bei der Erteilung der neuen Aufgabe an Percy Stuart darauf, dass Percy aus dem Besitz des Professors Köthenos die Statuette eines griechischen Wagenlenkers erstehen und nach London schaffen soll. Reginald Prewster, Percys Begleiter, entwickelt auf dem Flughafen eigene Initiative: Da sein Gepäck Übergewicht hat, vertraut er einen Koffer einem Mitreisenden an - und dieser Mitreisende wird für Percy Stuart zur Schlüsselfigur, der er den glücklichen Ausgang seines neuen Abenteuers verdankt.
