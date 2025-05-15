Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Percy Stuart

Babysitter

KultKrimiStaffel 3Folge 11
Babysitter

BabysitterJetzt kostenlos streamen

Percy Stuart

Folge 11: Babysitter

25 Min.Ab 12

Reginald Prewster versichert seinem Freund Percy Stuart, diesmal erwarte sie eine ganz leichte Aufgabe - es handele sich nur darum, die Nichte von Mr. Beverly von Spanien nach England zurückzubringen. Reginald Prewster irrt jedoch. Zunächst ist Karin keineswegs, wie er glaubt, ein Baby, sondern eine junge Dame, und diese junge Dame ist weniger daran interessiert, zu ihrem Onkel zurückzukehren, als vielmehr zusammen mit Percy Stuart und Reginald Prewster einige aufregende Abenteuer zu erleben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Percy Stuart
KultKrimi
Percy Stuart

Percy Stuart

Alle 4 Staffeln und Folgen