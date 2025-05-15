Percy Stuart
Folge 12: Die Hazienda
Suchen sie Familie Werner, so lautet der Autrag für Percy Stuart. Ein Auftrag, der ihn mit Reginald Prewster nach Deutschland führt. Aber hier gibt es die erste Überraschung: die gesuchte Familie ist nach Südamerika ausgewandert. Percy begibt sich sofort nach Südamerika - und dort erwartet ihn die zweite Überraschung: Man weiß nicht, was aus den Werners geworden ist, das behauptet jedenfalls der Senhor de Witt, in dessen Haus die Freunde eine herzliche Aufnahme gefunden haben. Aber als sie nach einer kurzen Ruhe aus ihren Schlafräumen in die Wohnhalle der Hazienda zurückkehren, sind die Gastgeber verschwunden - ebenso spurlos wie die gesamte Familie Werner, und sie werden in einen Dschungel-Kleinkrieg mit Banditen verwickelt, die die Hazienda niederbrennen wollen.
